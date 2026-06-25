FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS
PAPÁS FESTEJAN EN FAMILIA SU DÍA
Galeria
Un grupo de familias se reunieron en el restaurante del hoyo 18 ½ del Club Campestre de San Luis a celebrar el Día del Padre.
En una atmósfera cálida, los papás acompañados de sus esposas,hijos y algunos con sus nietos, compartieron sus experiencias y anécdotas.
Los festejados y sus seres queridos charlaron algunas anécdotas de la temporada, de sus triunfos y, sobre todo, expresaron sentirse felices y orgullosos de sus hijos.
El buen ambiente se prolongó con armonía y optimismo.
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