FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Un grupo de familias se reunieron en el restaurante del hoyo 18 ½ del Club Campestre de San Luis a celebrar el Día del Padre.

En una atmósfera cálida, los papás acompañados de sus esposas,hijos y algunos con sus nietos, compartieron sus experiencias y anécdotas.

Los festejados y sus seres queridos charlaron algunas anécdotas de la temporada, de sus triunfos y, sobre todo, expresaron sentirse felices y orgullosos de sus hijos.

El buen ambiente se prolongó con armonía y optimismo.

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