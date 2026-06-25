Niegan error, pero reparan nuevo puente
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Debido a que el puente superior en el cruce de la carretera Rioverde y Anillo Periférico o Circuito Potosí pasa por encima de otro, no fue posible colocar un apoyo central, sin embargo, la obra "no quedó mal", defendió Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Manifestó que la dependencia estatal acudió para atender recientes peticiones ciudadanas, consistentes en percibir una especie de "tope" en las uniones de las ballenas o trabes superiores.
Luego de acudir al inicio de obra al oriente de la capital, negó que se haya realizado un bacheo, sino una colocación de asfalto para generar una renivelación "para suavizar" el paso de las unidades vehiculares.
Pese a que la entrega oficial ya se dio en días pasados, aseveró que los trabajos complementarios no implicaron un gasto extraordinario para el estado. "¿Tienen algunas más preguntas?", preguntó a las y los reporteros.
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"La obra no tuvo ningún error.
Simplemente se atendieron las peticiones ciudadanas que estaban haciendo (las y conductores que transitaban por la vialidad)", remató Vargas Tinajero.
Este martes, se registró congestionamiento vehicular sobre la vialidad en ambos sentidos, debido a trabajos realizados en la superficie de rodamiento del puente vehicular superior.
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