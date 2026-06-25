Calendario: ¡Hay nuevas fechas para registro de celulares!
Hasta ahora, 63 millones de líneas han sido vinculadas, entre prepago y pospago.
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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer a través de un comunicado en su página oficial una nueva prórroga de registro para las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado.
Calendario oficial para registro de líneas prepago
De acuerdo con la CRT, estas líneas tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico. Para ello, dieron a conocer un calendario que se extiende hasta diciembre en donde se les da a conocer hasta cuándo tienen para el registro de su línea con el CURP.
La misma Comisión dio a conocer que hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago.
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Suspensión de servicio para líneas no registradas
El calendario establece que, entre agosto y diciembre, cada usuario de una línea de prepago debe hacer la vinculación de su línea ante su empresa telefónica en el siguiente orden y según el último dígito de su número:
Último dígito: 0. Fecha límite: 15 de agosto.
Último dígito: 1. Fecha límite: 31 de agosto.
Último dígito: 2. Fecha límite: 15 de septiembre.
Último dígito: 3. Fecha límite: 30 de septiembre.
Último dígito: 4. Fecha límite: 15 de octubre.
Último dígito: 5. Fecha límite: 31 de octubre.
Último dígito: 6. Fecha límite: 15 de noviembre.
Último dígito: 7. Fecha límite: 30 de noviembre.
Último dígito: 8. Fecha límite: 15 de diciembre.
Último dígito: 9. Fecha límite: 31 de diciembre.
La CRT señala que en caso de que el nuevo plazo para el registro de líneas se termine, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas y solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y alertas en caso de sismo.
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Calendario: ¡Hay nuevas fechas para registro de celulares!
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Hasta ahora, 63 millones de líneas han sido vinculadas, entre prepago y pospago.
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