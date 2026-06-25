Alerta RSF riesgo si sigue la Ley Serrano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Balbina Flores Gutiérrez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir su fallo sobre la controversia constitucional en contra de la Ley Serrano, pues advirtió el riesgo de que la Fiscalía General del Estado (FGE) siga aplicando la criminalización de ciertos usos de la inteligencia artificial contra la libertad de expresión y de prensa.

RSF pide acelerar fallo sobre Ley Serrano

En entrevista, la vocera de la organización defensora del periodismo, indicó que "los ministros tienen que meterle velocidad a la controversia constitucional contra la Ley Serrano, pues se trata de una reforma controversial".

Indicó que por esa razón, RSF considera adecuado que, en el contexto actual, la SCJN dé trámite a la controversia constitucional presentada en diciembre pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentada a la Corte en diciembre del año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contexto y riesgos en San Luis Potosí

La entrevistada manifestó que la agrupación ve relativamente normal que la SCJN lleve más de seis meses con el trámite, dado el enorme volumen de procedimientos que tramita.

Pero insistió en que "por el contexto en el que está ahora San Luis Potosí y todo el escándalo que ha suscitado esta detención de las dos periodistas y las demandas en contra de otro de ellos más aquellas órdenes de localización que hay sobre otros periodistas, pues obviamente es algo grave".

Este escenario implica que, ya que "el balón está en la cancha de la Corte", lo mejor sería que se agilizara su respuesta.

"Creo que ayudaría en un momento tan difícil para la libertad de expresión y de prensa en San Luis", indicó la entrevistada.

Por lo que respecta al Congreso potosino, Flores Gutiérrez indicó que "está echándole la "bolita" a la Corte, aunque tiene una gran responsabilidad en el tema".

Insistió en que la SCJN debe agilizar el trámite y resolver la controversia ante el riesgo de que la FGE siga aplicando la reforma sin mayor control.