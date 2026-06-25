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"En capilla", un dirigente del tricolor

Circulan fotos de José Luis Mejía en entrega de despensas de Sedesore

Por Ana Paula Vázquez

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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"En capilla", un dirigente del tricolor
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      El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, inició una revisión interna tras la difusión de imágenes en redes sociales, donde presuntamente aparece José Luis Mejía López, presidente del Comité Municipal del partido en la capital, durante una entrega de apoyos identificados de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

      Imágenes y contexto de la entrega de apoyos

      En las fotografías difundidas, Mejía López aparece vestido con una chaqueta roja detrás de una mesa, mientras una persona firma documentación. De manera extraoficial, los hechos habrían ocurrido en una bodega ubicada en la colonia Progreso, detrás de un Centro de Desarrollo y Aprendizaje (CDA). Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre las circunstancias en las que fueron tomadas las imágenes.

      Reacción del PRI y declaraciones oficiales

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      Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Sara Rocha Medina, señaló que desconocía la situación; sin embargo, advirtió que el partido revisará el caso. "Lo checaré y tomaremos cartas en el asunto para que pueda desistirse o irse del partido, porque no podemos estar entregando despensas de otros partidos", declaró.

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