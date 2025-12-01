Víctimas de abusos en Portugal acusan opacidad en proceso de indemnizaciones de la Iglesia

La principal organización de víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica en Portugal, Corazón Silenciado, expresó su "preocupación e indignación" ante la forma en que la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) está llevando el proceso de compensación económica, denunciando opacidad, lentitud y falta de respeto hacia los sobrevivientes.

En un comunicado difundido este lunes, la asociación señaló que aún se desconoce el monto total destinado a las reparaciones, pese a que al menos 84 víctimas han solicitado indemnización.

"Se hace más evidente un patrón de ocultamiento que contradice los principios de verdad, transparencia y responsabilidad que la CEP dice defender", afirmó el colectivo.

Corazón Silenciado ha cuestionado repetidamente la manera en que la CEP gestiona el tema y exigió que las víctimas tengan acceso inmediato a los informes relacionados con sus casos y que el proceso sea totalmente transparente y centrado en los sobrevivientes. La organización criticó además las entrevistas realizadas para determinar la condición de víctima, pues aseguran que las personas afectadas no pueden conocer lo que se escribe sobre su vida, su credibilidad o su sufrimiento.

El grupo recordó que el Vaticano pidió incluir representantes de víctimas en los mecanismos nacionales, pero en Portugal "persiste un modelo cerrado" sin supervisión externa.

Un informe de la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica, publicado en febrero de 2023, estimó que más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos por parte de clérigos portugueses en los últimos 60 años.