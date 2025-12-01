Croatas protestaron en marcha contra fascismo

Zagreb, Croacia.- Miles de personas salieron este domingo a las calles de Zagreb y otras ciudades de Croacia para manifestarse en contra de las tendencias “fascistoides”, el revisionismo histórico filonazi y la discriminación de minorías e inmigrantes que denuncian ven crecer en la sociedad croata.

“¡En contra de la oscuridad!!, “Todos los nazis son perdedores”, “El fascismo es odio”, “Donde muere el fascismo, nace la libertad”, se leía en las pancartas que enarbolaban los manifestantes en su marcha por el centro de la capital.

Tras congregarse ante el monumento a los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, situado delante de la estación central de ferrocarriles, se dirigieron a la céntrica plaza Ban Jelacic, que colmaron.

La presidenta de la Federación Europea de Periodistas, Maja Sever, quien es también presidenta del sindicato croata de periodistas, denunció ante la multitud los ataques que han sufrido numerosos profesionales de la prensa a manos de encapuchados y vestidos de negro sin que las autoridades reaccionaran de manera adecuada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hoy hemos mostrado que no tenemos miedo, que no vamos a callar y que vamos a luchar todos juntos por la libertad y por una sociedad democrática”, declaró Sever.