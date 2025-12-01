logo pulso
Diálogo entre EU y Ucrania, productivo

Por AP

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
West Palm Beach, Flo.- Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania concluyeron el domingo una jornada de negociación de unas cuatro horas con el objetivo de encontrar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, días antes de que un enviado estadounidense viaje a Moscú para reunirse con el ruso Vladímir Putin.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó la sesión con la delegación ucraniana en Florida como productiva, pero aseguró que aún queda trabajo por hacer en la búsqueda de un acuerdo de paz.

“No se trata sólo de los términos que ponen fin a los combates”, declaró Rubio. “También se trata de los términos que preparan a Ucrania para una prosperidad a largo plazo. Creo que hoy avanzamos en eso, pero queda más trabajo por hacer”.

Rubio, Witkoff y Jared Kushner, año de Trump, representaron a Estados Unidos en las conversaciones, en un momento delicado en momentos en que Ucrania sigue resistiendo a las fuerzas rusas que invadieron el país en 2022, mientras lidia con un escándalo de corrupción interno.

“También queremos ayudar a Ucrania a que esté segura para siempre, para que nunca más enfrenten otra invasión”, aseguró Marco Rubio.

