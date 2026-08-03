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Miles de usuarios de telefonía móvil deberán realizar el registro de su número de celular con la CURP durante el mes de agosto para evitar la suspensión del servicio.

Calendario y suspensión de líneas móviles en agosto 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que el proceso sigue vigente tras la prórroga anunciada semanas atrás y advirtió que quienes incumplan con las nuevas fechas perderán temporalmente su línea.

El nuevo calendario establece un registro escalonado que se extenderá hasta diciembre de 2026. Sin embargo, durante agosto comenzarán las primeras suspensiones para quienes no completen el trámite dentro del plazo que les corresponde.

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¿Qué líneas telefónicas serán suspendidas en agosto de 2026?

Luego de ampliar el periodo de registro, la CRT recordó que el trámite para vincular el número de celular con la CURP continúa siendo obligatorio. La medida forma parte de la estrategia para integrar el padrón nacional de líneas móviles y reducir el anonimato, con el objetivo de combatir delitos como el fraude y la extorsión telefónica.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la CRT y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las primeras personas obligadas a realizar el trámite durante agosto son aquellas cuyos números de celular terminan en 0 y 1.

Los usuarios con terminación 0 tendrán como fecha límite el 15 de agosto, mientras que quienes cuenten con un número terminado en 1 deberán completar el registro a más tardar el 31 del mismo mes.

Si el trámite no se realiza antes de esas fechas, la línea será suspendida. Esto significa que el usuario no podrá hacer ni recibir llamadas, ni enviar o recibir mensajes de texto, aunque se mantendrá habilitada la posibilidad de realizar llamadas de emergencia.

¿Cómo registrar el número de celular con la CURP?

El registro no tiene costo y puede realizarse por internet o de manera presencial, según las opciones disponibles de cada compañía telefónica. Ninguna persona o institución está autorizada para cobrar por este procedimiento.

Quienes opten por hacerlo en línea deberán ingresar al portal oficial de la CRT o al sitio web de su operador móvil. Después deberán seleccionar la opción para registrar la línea, aceptar los términos del proceso e introducir el número de celular para recibir un código de verificación.

Posteriormente será necesario tomar una fotografía de una identificación oficial vigente y completar la prueba de vida solicitada por la plataforma. Una vez finalizado el procedimiento, el sistema enviará un mensaje SMS con el código que confirma que el registro quedó concluido.