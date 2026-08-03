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Santa Fe Klan denuncia agresión policial en Guanajuato

Vecinos escucharon detonaciones y autoridades llegaron horas después para acordonar la zona y recabar evidencias

Por El Universal

Agosto 03, 2026 03:04 p.m.
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Santa Fe Klan denuncia agresión policial en Guanajuato
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      Tras la denuncia que Santa Fe Klan hizo en sus redes sociales acerca de un presunto ataque policial a vecinos y amistades suyas, las cuales se encontraban reunidas afuera de uno de sus establecimientos, en Santa Fe, Guanajuato, la Fiscalía General del estado acordonó el barrio, con el objetivo de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

      Denuncia de Santa Fe Klan sobre el incidente

      Fue durante la noche de ayer, domingo 2 de agosto, que Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, publicó una serie de historias en donde hacía la denuncia de que, en el exterior de una de sus tiendas, policías de la región habrían detonado armas de fuego en contra de un grupo de conocidos que, en ese momento, se encontraban conviviendo y cantando en las inmediaciones del local que le pertenece.

      "Los policías de Guanajuato le despirararon a mis carnales, en mi tienda de la Santa Fe por estar cantando canciones afuera de la tienda", precisó.

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      El rapero no se encontraba con sus amistades, debido a que sigue en Hermosillo, Sonora, región a la que viajó por compromisos laborales, por lo que atestiguó todo lo sucedido, pero a través de las cámaras de seguridad instaladas en su local.

      "Se quieren meter a mi casa, los tengo grabados".

      Molesto, el cantante de "Te iré a buscar" y "Por mi México" indicó que los oficiales que moran en el barrio de Santa Fe, en el que nació, abusan de su puesto como autoridad policial, ya que, de acuerdo a su acusación, no sería la primera vez que amedrentan a la comunidad.

      "Como se están manchando con todos".

      Acciones de la Fiscalía y testimonios de vecinos

      Y, este lunes, 3 de agosto, medios locales, como "Cuéntame León", informan que la Fiscalía General de Guanajuato envió a parte de su personal a acordonar el extrarradio, en donde tuvieron lugar los hechos, para llevar a cabo las primeras diligencias.

      A su vez, el diario digital dio a conocer que vecinos afirmaron que, durante la noche, escucharon detonaciones de arma de fuego, pero no fue sino hasta alrededor de las 8:00 horas de esta mañana, que las autoridades arribaron a la zona.

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