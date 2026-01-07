Ye Gon impugna resolución que negó amparo para proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Zhenli Ye Gon, el empresario de origen chino preso en el penal del Altiplano, interpuso un recurso de revisión luego de que en noviembre del año pasado un juez rechazó ampararlo para llevar su proceso penal en libertad provisional.

El expediente fue turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, para su análisis y resolución, según las listas de acuerdos del Órgano de Administración de Justicia (OAJ).

En noviembre de 2025, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó la protección de la justicia al empresario contra el cambio de la prisión preventiva por una medida menos gravosa, resolución dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares de septiembre de 2024.

Este miércoles el juez Niño Jiménez reportó que Zhenli Ye Gon tramitó el recurso de revisión a través de su abogado particular, por lo que dio por interpuesto el recurso y lo turnó a las partes para su integración y traslado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a fin de que se pronuncie al respecto.

En su sentencia emitida en noviembre de 2025, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, determinó que la prisión preventiva impuesta a Zhenli Ye Gon está apegada a derecho y que su cese podría derivar en que el empresario se sustraiga de la justicia.

"Lo anterior porque se indicó que no se acreditó el arraigo domiciliario, pues el quejoso ha vivido en diversos países China, Estados Unidos, Hong Kong y Ciudad de México, es ciudadano chino, es naturalizado mexicano, que tiene familia en China, también tiene propiedades en ese país; lo que advierte la ausencia de un arraigo por razones familiares".

Zhenli Ye Gon se encuentra preso en México desde octubre de 2016, tras ser extraditado de Estados Unidos para enfrentar delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.