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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local en San Luis Potosí, informó que la presa San José registró un nivel de almacenamiento de 101.5 %, por lo que se liberó agua de manera natural por un vertedor con un caudal de 1 metro cúbico por segundo.

La Conagua precisó que no se trata de un desbordamiento, ya que el vertedor es una estructura diseñada para dar salida al excedente. Si el nivel continúa aumentando, el segundo vertedor también podría entrar en operación.

La Dirección Local de la Conagua mantiene el monitoreo del nivel de la presa y del caudal de salida, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, para dar seguimiento a las condiciones y adoptar las medidas preventivas que correspondan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé lluvias en San Luis Potosí durante lo que resta de este viernes 27 de noviembre, con mayor intensidad en el sur del estado. Para el sábado 28 se espera una disminución de las precipitaciones en la entidad.

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"Ante las lluvias previstas, invitamos a la población a conducir con precaución, respetar los cierres preventivos de los bulevares Río Santiago y Españita y utilizar rutas alternas. Para proteger su seguridad, eviten cruzar ríos, arroyos o vialidades con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, y atiendan los avisos de Protección Civil y Tránsito", señaló Darío González, director local de la Conagua en San Luis Potosí.