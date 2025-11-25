25N | Firma Gobierno de SLP el Plan Integral contra el Abuso Sexual

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que firmará un acuerdo con las gobernadoras y los gobernadores de las 32 entidades para la homologación del abuso.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que las mujeres mexicanas "no están solas".

En el acto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se comprometió a impulsar la homologación de las leyes locales a la norma federal en la materia.

En el Salón Tesorera, la Mandataria federal estuvo acompañada de las mujeres de su gabinete "y más" en este Día Naranja.

"Hoy firmamos un compromiso, de todos los gobernadores y gobernadoras, para apoyar, defender a las mujeres. Decir que no están solas y el compromiso de homologación de todas las leyes en cada entidad de la República", dijo la Presidenta.

La modificación para sancionar el abuso sexual

La titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, explicó cómo quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual en su homologación en el país.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Citlalli Hernández presentó avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual y explicó que se prevé una pena de tres a siete años de prisión y se perseguirá de oficio.

El texto vigente en el artículo 260 del Código Penal Federal refiere que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

La propuesta de reforma plantea: "Comete el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realicen en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo.

"Se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas", refirió.

La sanción que se define, mencionó Hernández, queda de tres a siete años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para ir más allá, la secretaria de las Mujeres apuntó que quienes cometen este delito debe acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres, y realizar servicio comunitario.

