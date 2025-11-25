Sheinbaum acuerda con estados homologar leyes contra el abuso
La Presidenta afirma que las mexicanas "no están solas" en el Día Naranja
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que firmará un acuerdo con las gobernadoras y los gobernadores de las 32 entidades para la homologación del abuso.
En su conferencia mañanera de este martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que las mujeres mexicanas "no están solas".
En el Salón Tesorera, la Mandataria federal estuvo acompañada de las mujeres de su gabinete "y más" en este Día Naranja.
"Hoy firmamos un compromiso, de todos los gobernadores y gobernadoras, para apoyar, defender a las mujeres. Decir que no están solas y el compromiso de homologación de todas las leyes en cada entidad de la República", dijo la Presidenta.
