Toluca arranca Liguilla rumbo al bicampeonato ante Bravos

El líder del torneo visita a Juárez en el inicio de los cuartos de final

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 08:44 a.m.
A
El líder y actual campeón del futbol mexicano, Toluca, comienza su camino al bicampeonato con el arranque de los cuartos de final de la Liga MX en donde enfrentará a los Bravos de Juárez.

Luego de 18 días sin acción en la primera división, Toluca visita la frontera norte consolidado como serio aspirante al bicampeonato tras cerrar el torneo regular como líder de torneo con 37 puntos.

Los dirigidos por "El Turco" Mohamed solo mordieron el polvo en dos ocasiones: una ante Tigres que superó al cuadro choricero en un emocionante 4-3 y la otra, al caer por la mínima ante Cruz Azul y llegar a la Liguilla con 11 triunfos y cuatro empates.

Del lado fronterizo, los Bravos llegan a la fiesta grande del futbol mexicano como el último invitado, luego de perder contra los Xolos y vencer al Pachuca en repechaje.

El equipo juarense disputará por primera vez un Liguilla de la mano del uruguayo de 34 años, Martín Varini, quien llegó al equipo hace apenas un año. Con un modesto equipo, el joven técnico superó a Tuzos y Pumas al sumar 23 puntos en la tabla general.

Bravos buscará hacer valer su localía en partido de ida ante Toluca este miércoles 26 de noviembre a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

