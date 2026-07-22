A proceso sujeto que atacó con ácido a su expareja

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CUERNAVACA, Mor.- La Fiscalía contra el feminicidio obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jonathan "N", identificado como probable responsable de arrojar ácido muriático a una mujer en Tlaltizapán.

En la audiencia en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez determinó vincular a proceso al masculino por el delito de intento de feminicidio y ordenó que subsiste la prisión preventiva como medida cautelar. Además, estableció tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, los hechos se suscitaron el 12 de septiembre del 2023, cuando la víctima se encontraba en su trabajo en Tlaltizapán, hasta donde arribó Jonathan "N", quien sin motivo alguno presuntamente sacó una botella y le arrojó ácido muriático en el rostro y cuerpo a su expareja sentimental, para luego huir, mientras la mujer fue auxiliada y trasladada a un hospital en donde quedó internada.

Las investigaciones ubicaron a Jonathan" N" en el estado de Querétaro por lo que los agentes ministeriales obtuvieron la orden de aprehensión en su contra y con sus homólogos de la Policía de Investigación del Delito (PID) ejecutaron la aprehensión en la colonia Centro Sur, del municipio de Santiago de Querétaro.

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Por su lado, la bancada del PT en el Congreso de Morelos presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa denominada "Ley Monse", con la que se busca eliminar la excluyente de responsabilidad penal para quienes encubran a feminicidas.