Asesinan a adulto mayor en Yucatán
La Fiscalía General del Estado realiza diligencias para esclarecer el móvil del asesinato.
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Una tragedia sacudió a este municipio del sur del Estado, donde un abuelo de 75 años de edad perdió la vida tras ser presuntamente atacado con un arma blanca por un sujeto en un terreno de la colonia Morelos.
Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle 21 entre 14 y 16, donde vecinos escucharon gritos, por lo que avisaron a la Policía, cuyos elementos llegaron al lugar.
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Ahí, los elementos detuvieron al presunto agresor, identificado de manera preliminar como el presunto nieto de la víctima.
Por su parte, los paramédicos confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.
La zona fue acordonada, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos realizaron las diligencias. Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque.
El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias de este lamentable hecho.
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