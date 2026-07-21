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Abaten a jefe de sicarios del CJNG en Manzanillo, Colima

Durante el operativo en Colima se detuvo a Yanet "N" y se aseguraron armas, droga y cargadores.

Por El Universal

Julio 21, 2026 05:31 p.m.
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Abaten a jefe de sicarios del CJNG en Manzanillo, Colima
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      Durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de varias corporaciones de seguridad en Manzanillo fueron abatidos un supuesto jefe de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación y su escolta.


      Las autoridades estatales informaron que los hechos se derivaron de un operativo desplegado específicamente contra una célula de este grupo delictivo en el que intervino personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.

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      En un primer momento los agentes de seguridad detuvieron a Yanet "N", presuntamente vinculada con el grupo delictivo, además aseguraron armamento, droga y cargadores.
      Posteriormente, mientras el operativo seguía en curso, las fuerzas de seguridad fueron agredidas a tiros por varios sujetos y repelieron la agresión.
      Como resultado del enfrentamiento fue abatida una persona identificada como Miguel "N", alias de ´El Topo´, quien se presume es jefe de sicarios de la célula del CJNG contra la que se enfocó el operativo.
      En el tiroteo también murió el escolta del presunto jefe de sicarios, identificado como Enrique "N", alias ´Cobos´.
      En el lugar fueron aseguradas dos armas largas, diversos cartuchos y casquillos percutidos.

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