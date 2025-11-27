A qué autos les toca verificación en diciembre 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Con el arranque de diciembre no solo llegan las fiestas de temporada, sino que también es turno de que ciertos automovilistas cumplan la verificación vehicular, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Es importante no dejar este requisito a la última hora, ya que la multa por realizarlo de manera extemporánea podría resultar muy costosa. Revisa el calendario aquí.

¿Qué autos deben verificar este diciembre 2025?

La verificación vehicular es un programa implementado por la Secretaría de Movilidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis y la Secretaría de Medio Ambiente. Su objetivo es reducir las emisiones contaminantes de los vehículos automotores, garantizando que se encuentren en óptimas condiciones para circular.

Durante el proceso se realizan inspecciones físicas y mecánicas, por ejemplo, sobre la expulsión de humo por el escape y la revisión de aspectos como el balanceo, los frenos o la suspensión.

De acuerdo con el calendario del Edomex y la CDMX, los autos con engomado azul y terminación de placa en 9 o 0 tienen como fecha límite para verificar el próximo 31 de diciembre.

Sin embargo, es importante mencionar que en nuestra capital este proceso tiene un costo fijo e independiente del tipo de Holograma, mismo que corresponde a $738.

Por el contrario, el costo del procedimiento en el Edomex sí es diferente para cada tipo de Holograma:

· Holograma 1 y 2: $453.

· Holograma 0: $566.

· Holograma 00: $1,131.

¿De cuánto es la multa por verificación extemporánea?

Se le llama verificación vehicular extemporánea cuando el trámite se realiza después de la fecha establecida por las autoridades. Dicho retraso es motivo de una multa, cuyo monto se establece conforme la normativa local.

Dentro de la Ciudad de México, esta multa tiene un valor de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMAs), lo que equivale a $2,263. Y en el Edomex es de 30 UMAs, es decir, alrededor de $3,394.

Asimismo, recuerda que un automóvil sin verificación puede quedar sujeto a las limitaciones del programa Hoy No Circula, lo que restringe su frecuencia de circulación.

Y otra consecuencia es que, si tienes multas de tránsito o adeudos pendientes, no podrás verificar. Esto genera un ciclo de infracciones y restricciones para tu coche.

La buena noticia es que la verificación también es una oportunidad para detectar problemas en el motor, sensores, catalizador u otros componentes del coche, lo que previene fallas más costosas.

Así que acude a uno de los verificentros para cumplir en tiempo y forma.