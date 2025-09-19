¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2025?

México y varios estados participarán en el segundo Simulacro Nacional 2025, programado para este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas.

En este ejercicio, los sistemas de alerta sísmica se activarán de manera simultánea en la capital, tanto por medio de altavoces colocados en calles de la capital del país, como de teléfonos celulares, con el propósito de fortalecer la preparación de la ciudadanía y revisar el correcto funcionamiento de los equipos.

Este simulacro se realiza en memoria de los sismos de 1985 y 2017, y busca que la población conozca los protocolos de respuesta en caso de una emergencia real.

Sonido en altavoces de la capital

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este ejercicio se activarán 27 mil 887 altavoces del C5 distribuidos en las 16 alcaldías de la ciudad, lo que permitirá verificar su funcionamiento y detectar posibles fallas.

El sonido que escuchará la población será el característico de la alerta sísmica, seguido de la voz que anunciará: “Esta es una simulación de la Alerta Sísmica. Esto es un simulacro”.

Por primera ocasión, la alerta se transmitirá de manera masiva a través de teléfonos celulares, mediante la tecnología de alertas inalámbricas.

A las 12:00 horas, millones de usuarios en la Ciudad de México recibirán un texto que dirá: “ESTO ES UN SIMULACRO”.

Este 19 de septiembre de 2025 se cumplen 40 años del catastrófico terremoto de 1985, así como ocho años del sismo de 2017, eventos que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los mexicanos.

Alerta sísmica sonará en celulares

El Gobierno Federal anunció que se enviará un mensaje de alerta el 19 de septiembre a las 12:00 horas directamente a más de 80 millones de celulares activos en México.

Y agregó que no se requiere Internet, saldo ni instalación de aplicaciones: basta con tener señal celular y activar las alertas inalámbricas.

Segundo Simulacro Nacional 2025

Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas, se activará un escenario de emergencia con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incidencia en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En otras entidades de la República, la hipótesis será por catástrofes naturales como huracán, incendio urbano o tsunami. Es decir, desarrollarán su propio escenario de riesgo con base en sus vulnerabilidades locales.