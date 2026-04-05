Abandonan a 14 bebés en 3 años

Naucalpan, Méx.- En los últimos tres años, 14 bebés fueron abandonados en el Estado de México y terminaron bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal. Algunos fueron encontrados envueltos en cobijas, otros dentro de bolsas de plástico, en jardineras de iglesias, sobre banquetas, debajo de puentes o en vehículos, hasta que vecinos de la zona los descubren y avisan a las autoridades.

De 2023 a 2025 han sido abandonados 14 recién nacidos, además de 25 niñas, niños y adolescentes, quienes han sido acogidos por el DIFEM, según una respuesta a una solicitud de información hecha por El Universal.

En total, suman 39 recién nacidos, niñas, niños y adolescentes abandonados en la entidad mexiquense de 2023 a 2025.

Para evitar el abandono de bebés, en el Estado de México opera la figura de entrega voluntaria de recién nacidos a través del DIF estatal, una vía utilizada por familias, padres o madres que no pueden hacerse cargo de los menores.

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De acuerdo con datos del DIFEM, obtenidos vía transparencia, durante 2024 se registraron cinco entregas voluntarias. Los casos provinieron de municipios como Zinacantepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Otzolotepec.

En el 2025, hubo siete entregas voluntarias, fueron bebés originarios de Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. En lo que va de 2026, se han reportado dos casos de Villa Victoria y uno más de Tepotzotlán.

Detrás de cada entrega hay una decisión marcada por las condiciones de origen. En algunos casos, familias acuden directamente a las instituciones al reconocer que no cuentan con recursos suficientes o enfrentan situaciones relacionadas con discapacidad, dijo la directora del DIFEM, Karina Labastida.