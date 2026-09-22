Acuerdan restringir celulares en escuelas

Ciudad de México.- A partir del próximo 3 de noviembre entrará en vigor la restricción de uso de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Anunció que hoy se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de las propuestas del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), integrado por los titulares de las secretarías de Educación de las 32 entidades y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Fue por unanimidad; los secretarios de Educación Pública de las 32 entidades tomaron la decisión. A partir del 3 de noviembre, lo publicaremos el día de mañana (martes, en el Diario Oficial de la Federación), ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela, la pantalla, ni tampoco en el recreo”, anunció.

Sheinbaum Pardo explicó que no se trata de una prohibición, sino de una restricción de uso para coadyuvar a que los alumnos se concentren en sus clases y el aprendizaje.

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“Celular o pantallas sólo se podrán usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños; lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas que está particularmente vinculado con las redes sociales, ya que puede tener impactos muy negativos”.