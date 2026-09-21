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Movimiento Ciudadano exige al INE sancionar actos anticipados de campaña

MC presentó recursos legales para frenar posicionamiento anticipado de aspirantes a gubernaturas.

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 08:26 p.m.
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Movimiento Ciudadano exige al INE sancionar actos anticipados de campaña
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe asumir un papel activo frente a las campañas electorales adelantadas rumbo a 2027 y señaló que cambiar el nombre de los aspirantes de Morena por el de "coordinadores" no elimina las implicaciones proselitistas de sus actividades.

      Movimiento Ciudadano presenta recursos contra campañas adelantadas

      En entrevista, el senador señaló que Movimiento Ciudadano ya presentó recursos para impugnar lo que considera una estrategia para posicionar anticipadamente a perfiles que competirán por distintas gubernaturas.

      "Movimiento Ciudadano no está en la búsqueda de desilusionados ni personas que han quedado fuera de este proceso. Sobre el proceso en particular lo hemos dicho, es un fraude a la ley, están adelantando los tiempos electorales, están violando por supuesto la normatividad electoral, tan es así que Movimiento Ciudadano ya presentó los recursos correspondientes para tratar de frenar esto que, repito a todas luces, lo que intenta es adelantar el proceso electoral cuya implicación fundamental es que los servidores públicos no estén concentrados en atender sus tareas, sino que andan pensando más en la grilla electoral", declaró.

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      INE debe tomar un papel activo para garantizar equidad

      Castañeda afirmó que el problema no se limita a la actuación de los partidos, sino también a la responsabilidad del árbitro electoral.

      "Necesitamos un árbitro que se tome en serio su papel", afirmó, al considerar que la cancha rumbo a la elección de 2027 se encuentra "completamente dispareja".

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