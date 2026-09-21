Édgar Amador Zamora responde a diagnóstico de pobreza de Guillermo Ortiz

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Abraham Amador Zamora, refutó el diagnóstico sobre la pobreza que hizo el exgobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz Martínez por presentar un "análisis incompleto", omitir datos, y recurrir sistemáticamente a indicadores aislados para hacer un recuento parcial.

Debate sobre diagnóstico de pobreza en México

Aseguró que no tiene las credenciales para hablar del tema, pues cuando fue titular de la dependencia, "no sólo aumentó la miseria", periodo del que señaló fue uno de los más injustos para la población mexicana en la historia económica del país.

Así le respondió a Ortiz en una carta que divulgó en sus redes sociales tras el artículo en inglés que publicó en línea recientemente titulado "¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?".

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En dicho texto, cuestiona los indicadores más relevantes de los logros en el bienestar de la población mexicana bajo la Cuarta Transformación, a lo que Amador consideró que "llama la atención su insistencia por desprestigiar un modelo que ha mejorado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, y que ha mantenido la estabilidad macrofinanciera del país."

"La política social fue la gran sacrificada en el período neoliberal", señaló, al imputar que en ese entonces se privilegió los rescates privados como el caso del Fobaproa.

Le recordó que él apoyó la conversión en deuda pública del rescate bancario "que 30 años después nos sigue costando desde su posición en la SHCP y en Banxico, sacrificando el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos, por quienes ahora pretende abogar."

"Durante su gestión como responsable de las finanzas públicas, se devaluó el peso, la inflación se descontroló, se incrementó el desempleo y se rescató a los bancos privados usando impuestos públicos", dice la carta de Amador.

Refirió que cuando fue secretario de Hacienda entre 1994 y 1997, la población en pobreza se incrementó en 16 millones de personas, y la población en pobreza alimentaria creció en 15 millones de personas.

"Con esos antecedentes, él considera que tiene las credenciales para cuestionar la mejora en el bienestar de la población de 2018 a la fecha, cuando la pobreza se ha reducido en más de 13 millones de habitantes", esgrimió.

Respuesta detallada a puntos de Guillermo Ortiz

En la respuesta, Édgar Amador retoma cada punto que tocó Ortiz en su diagnóstico.

En educación, lo acusa de omitir el contexto, pues "los rezagos actuales son resultado de décadas de pobreza, bajos ingresos y gasto social insuficiente, sufridos en el período neoliberal."

Por el contrario, aseguró que hoy la política educativa busca revertir esa herencia con becas, apoyos directos y mayor inclusión.

En este periodo, "19.5 millones de estudiantes reciben becas; más de 141 mil escuelas han sido apoyadas; y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone destinar 3.2 por ciento del PIB a educación en 2027, significativamente mayor al 1.3 por ciento al que Guillermo Ortiz le destinó a la SEP en el presupuesto de 1996."

En seguridad, rechazó su opinión, ya que "la violencia y la extorsión no pueden separarse de décadas de desigualdad, precariedad y abandono territorial."

La estrategia actual, adujo, "combina acción del Estado con atención a las causas: reducción de pobreza, recuperación salarial, apoyo a jóvenes y presencia institucional."

Indicó que los datos muestran que los homicidios dolosos se "redujeron en México a un mínimo desde 2015" el pasado 13 de agosto, y el período enero-junio de 2026 tuvo la incidencia más baja desde 2016.

"Usar la inseguridad para minimizar avances sociales históricos es contar sólo una parte de la historia", manifestó.

En gasto público le hizo ver que en 1996 cuando era el responsable del diseño, el relacionado con salud se redujo a 2.1% del PIB, un mínimo histórico.

"Con ese antecedente, el autor cuestiona la política de salud de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la cual se construirá una infraestructura de salud sin precedentes", enfatizó.

¿Qué dice el artículo de Guillermo Ortiz?

El pasado 17 de septiembre, el medio de comunicación Sindicato de Proyectos publicó un artículo escrito por Guillermo Ortiz.

El artículo, titulado "¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?", analiza si la mejora en algunos indicadores económicos y sociales que destaca el gobierno de Claudia Sheinbaum realmente significa que los mexicanos están mejor que en 2018.

Ortiz reconoce avances como la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo, pero contrapone esos datos con problemas como el crecimiento del empleo informal, el retroceso en los resultados educativos, la falta de acceso a servicios de salud, la extorsión y el deterioro de indicadores relacionados con el Estado de derecho y la competitividad.

Su argumento central es que evaluar los resultados de la llamada Cuarta Transformación únicamente a partir de la reducción de la pobreza ofrece una visión incompleta, pues, según plantea, aunque las transferencias sociales han elevado el ingreso de algunos sectores, persisten o se han agravado otros obstáculos que afectan las oportunidades económicas y sociales de los mexicanos.

¿Quién es Guillermo Ortiz?

Guillermo Ortiz Martínez es economista, profesor y exfuncionario mexicano.

Fue gobernador del Banco de México (Banxico), secretario de Comunicaciones y Transportes en 1994 y secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1994 y 1997 durante la presidencia de Ernesto Zedillo.