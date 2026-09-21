Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto

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El Congreso del Estado aprobó la instalación de una sala de lactancia en sus instalaciones, aunque todavía deberá definir el espacio que ocupará, el presupuesto para equiparla y la persona responsable de su funcionamiento.

El acuerdo establece que la Oficialía Mayor deberá seleccionar el lugar y dotarlo del equipo necesario, conforme a la Ley de Lactancia Materna de San Luis Potosí y los lineamientos federales aplicables.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinará la partida presupuestal que se utilizará para habilitar la sala y designará a quien quedará a cargo, preferentemente entre el personal que ya trabaja en el Poder Legislativo.

El espacio estará disponible tanto para las trabajadoras del Congreso como para visitantes y usuarias. De acuerdo con el dictamen, la medida busca facilitar la conciliación entre la maternidad y la actividad laboral.

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Durante la sesión, el pleno también aprobó por unanimidad una reforma al artículo 8 de la Constitución estatal para reconocer el derecho de todas las personas al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios culturales, así como a la cultura física y la práctica deportiva.

En materia educativa, se modificó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para obligar a la Secretaría de Educación a proporcionar materiales y herramientas adaptadas, entre ellas libros en sistema Braille, macrotipos, textos audibles y equipos tecnológicos para estudiantes ciegos o con baja visión.

Los diputados también avalaron reformas para fortalecer la forestación y reforestación urbana; reconocer la igualdad de género entre las personas jóvenes, e incorporar el concepto de corresponsabilidad familiar en la legislación estatal, entendido como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y los cuidados entre quienes integran un hogar.

Además, se autorizó que el Ayuntamiento de Villa de Arista pueda otorgar, con aprobación del Cabildo, descuentos, bonificaciones o condonaciones sobre multas y recargos relacionados con adeudos anteriores del impuesto predial.

Crean tres nuevas fechas conmemorativas

El pleno aprobó declarar el 31 de julio como Día Estatal de las y los Cafeticultores Potosinos; el 14 de octubre, como Día del Cronista Potosino, y el 27 de septiembre, como Día del Turismo Potosino.

Asimismo, el Congreso realizó el cómputo de votos de los ayuntamientos y declaró aprobada una reforma al artículo 95 de la Constitución estatal relacionada con la actualización de la reforma judicial.

La siguiente sesión ordinaria fue programada para el lunes 28 de septiembre, a las 9:00 horas, en el salón Ponciano Arriaga Leija.