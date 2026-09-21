Profeco aclara derechos para cancelar contratos firmados en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los usuarios que firman un acuerdo comercial cuentan con un marco de protección legal que les permite rescindir el compromiso contractual sin asumir penalizaciones indebidas.

Profeco detalla causas para cancelar contratos

La dependencia gubernamental establece que existen causas específicas que facultan al consumidor para solicitar la anulación del servicio o producto recibido, asegurando que se restituyan los cobros generados en el proceso.

Según datos de la Profeco, la cancelación de un contrato es procedente cuando el proveedor incumple con las condiciones estipuladas, tales como el retraso en las fechas de entrega, la modificación imprevista de las características prometidas o las deficiencias en la prestación del servicio.

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Asimismo, la autoridad señala que la calidad deficiente del producto (cuando no cumple con lo ofrecido o viola las Normas Oficiales Mexicanas) representa una causa justa para finalizar la relación comercial.

Derechos de revocación y cláusulas abusivas según Profeco

Por otra parte, la Procuraduría contempla el derecho de revocación o arrepentimiento. De acuerdo con información del portal oficial del Gobierno de México, las personas usuarias disponen de un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del documento (o a la entrega del bien) para revocar su consentimiento sin ninguna penalización, siempre que la prestación del servicio no haya iniciado dentro de los diez días hábiles posteriores a la transacción. Del mismo modo, la presencia de cláusulas abusivas, como los cobros automáticos no informados o restricciones ilegales, invalida la exigencia de permanencia.

Para llevar a cabo el trámite de cancelación de manera satisfactoria, las directrices oficiales de la Profeco sugieren una serie de acciones clave:

- Revisar exhaustivamente las cláusulas del contrato, prestando especial atención a las políticas de cancelación y reembolso.

- Notificar por escrito al proveedor mediante una carta formal o correo electrónico en el que se manifieste explícitamente la decisión de cancelar.

- Conservar la totalidad de los comprobantes, copias del contrato, acuses de recibo de la solicitud, pagos y números de folio emitidos.

- Exigir la devolución correspondiente, ya que el proveedor tiene la obligación legal de reintegrar el dinero en caso de que la solicitud resulte procedente.

En las situaciones en que el proveedor rechace la solicitud, intente aplicar condicionantes o realice cobros indebidos, el consumidor puede presentar una queja formal. La Profeco pone a disposición del público la plataforma digital Concilianet y las delegaciones físicas de la Procuraduría para dirimir estos conflictos de consumo.