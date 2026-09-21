Aeroméxico confirma hackeo sin exposición de datos bancarios

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Aeroméxico informó que el ofrecimiento de una presunta base de datos de sus clientes en Telegram, dado a conocer por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, no ha generado una exposición de datos financieros como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o información relacionada con itinerario de vuelos.

Detalles confirmados sobre el hackeo

La información presuntamente involucrada comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos.

Asimismo, la aerolínea aseguró que el incidente no afectó la infraestructura tecnológica, las operaciones ni los servicios de Aeroméxico.

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La aerolínea destacó que es responsable de proteger la información de sus clientes y ha tomado todas las medidas necesarias para atender este incidente.

"Lamentamos la preocupación que esta situación ha generado entre nuestros clientes.

Cronología del caso y acciones tomadas

"Los hallazgos preliminares apuntan a que la información ofrecida podría corresponder a datos sustraídos durante un incidente registrado en octubre de 2025, en el contexto de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de diversos sectores, incluidas compañías tecnológicas de alcance mundial", detalló la empresa, en un comunicado.

En su caso, el acceso no autorizado ocurrió en una plataforma de gestión de información de clientes administrada por un proveedor externo.

"Desde el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, activamos nuestros protocolos de respuesta e implementamos las medidas de mitigación correspondientes", afirmó.

Asimismo, la aerolínea indicó que trabajan con su proveedor para reforzar las acciones de contención.

En ese momento, no se materializó la divulgación de datos de clientes de Aeroméxico por parte de los ciberdelincuentes.

Como medida preventiva y en línea con las mejores prácticas de seguridad digital, Aeroméxico recomienda a sus clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas que soliciten información personal.

La aerolínea mantiene un monitoreo permanente de la situación, colabora con las autoridades competentes y ejercerá las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de cualquier conducta ilícita.