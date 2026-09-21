logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a cinco personas durante operativos carreteros en SLP

La División Caminos también recuperó un vehículo robado y atendió cuatro hechos de tránsito

Por Redacción

Septiembre 21, 2026 09:31 p.m.
A
Detienen a cinco personas durante operativos carreteros en SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cinco personas fueron detenidas durante operativos realizados del 14 al 18 de septiembre en carreteras de San Luis Potosí, informó la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

      Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, aunque la corporación no precisó los delitos por los cuales fueron asegurados ni las carreteras donde ocurrieron las intervenciones.

      Durante ese periodo, los agentes también recuperaron un vehículo con reporte de robo y atendieron cuatro hechos de tránsito.

      La División Caminos reportó otras cuatro intervenciones de proximidad social, abanderamiento y auxilio vial. Asimismo, desplegó vigilancia en distintas vialidades donde se ejecutan obras, con el propósito de agilizar la circulación y prevenir accidentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a cinco personas durante operativos carreteros en SLP
      Detienen a cinco personas durante operativos carreteros en SLP

      Detienen a cinco personas durante operativos carreteros en SLP

      SLP

      Redacción

      La División Caminos también recuperó un vehículo robado y atendió cuatro hechos de tránsito

      Cae sujeto en posesión de drogas
      Cae sujeto en posesión de drogas

      Cae sujeto en posesión de drogas

      SLP

      Redacción

      Isaac N, de 24 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía por presunto delito contra la salud

      Detiene la GCE a cuatro con drogas
      Detiene la GCE a cuatro con drogas

      Detiene la GCE a cuatro con drogas

      SLP

      Redacción

      Durante el operativo Huasteca Segura y otras acciones, se aseguraron dosis de "cristal" y marihuana

      En un día, suma FGE cuatro casos de violación
      En un día, suma FGE cuatro casos de violación

      En un día, suma FGE cuatro casos de violación

      SLP

      Redacción

      Tres presuntos fueron aprehendidos y uno de ellos fue vinculado a proceso