Detienen a cinco personas durante operativos carreteros en SLP

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Cinco personas fueron detenidas durante operativos realizados del 14 al 18 de septiembre en carreteras de San Luis Potosí, informó la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, aunque la corporación no precisó los delitos por los cuales fueron asegurados ni las carreteras donde ocurrieron las intervenciones.

Durante ese periodo, los agentes también recuperaron un vehículo con reporte de robo y atendieron cuatro hechos de tránsito.

La División Caminos reportó otras cuatro intervenciones de proximidad social, abanderamiento y auxilio vial. Asimismo, desplegó vigilancia en distintas vialidades donde se ejecutan obras, con el propósito de agilizar la circulación y prevenir accidentes.

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