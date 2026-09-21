Los números de Gallardo en su Quinto Informe

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Más de 530 escuelas intervenidas, 10 mil millones de pesos para infraestructura, inversiones privadas por 40 mil millones y la generación proyectada de 10 mil empleos fueron algunas de las cifras presentadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante su Quinto Informe de Resultados.

Al hacer un balance de los primeros cinco años de su administración, el mandatario señaló que las acciones de su gobierno se concentraron en cuatro rubros: infraestructura, seguridad pública, programas sociales y movilidad.

Entre las obras realizadas, destacó la transformación del antiguo Periférico en el Circuito Potosí, donde, de acuerdo con lo expuesto en el informe, fueron construidos cuatro puentes y un paso a desnivel.

En educación, Gallardo Cardona reportó la construcción o modernización de más de 530 planteles. También mencionó la entrega de becas alimentarias, útiles, mochilas, calzado y seguros médicos para estudiantes.

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Otro de los puntos abordados fue el transporte público gratuito para estudiantes, trabajadores, amas de casa y personas con discapacidad. El gobernador afirmó que el objetivo para el último tramo de su administración será extender este modelo a las cuatro regiones del estado.

Para el cierre del sexenio, anunció una inversión superior a 10 mil millones de pesos en infraestructura, destinada a nuevos puentes, carreteras y autopistas en distintas zonas de San Luis Potosí.

En materia económica, informó que dos nuevas plantas y centros de distribución representarán inversiones privadas por más de 40 mil millones de pesos, con una expectativa de generación superior a 10 mil empleos.

Gallardo Cardona también anunció más de 5 mil millones de pesos para programas sociales y otros 3 mil millones para ampliar RedMetro y llevar el sistema de movilidad a las cuatro regiones.

En seguridad pública, planteó una inversión superior a 7 mil millones de pesos, mientras que para 2027 proyectó un presupuesto estatal cercano a los 70 mil millones de pesos.

El mandatario sostuvo que la inversión en infraestructura, conectividad, servicios, educación y seguridad busca generar mejores condiciones para la llegada de empresas y la creación de empleos.

"Gobernar no es solamente administrar un presupuesto; gobernar es decidir qué hacemos con el presente para cambiar el futuro", expresó durante su mensaje.

Al finalizar, Gallardo Cardona reconoció que todavía existen carreteras, puentes y escuelas por construir, además de programas sociales pendientes de ampliar. Aseguró que estas tareas formarán parte de la agenda para el último año de su administración.