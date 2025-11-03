Acusan enriquecimiento irregular de líder sindical del Monte de Piedad

Una investigación publicada por la plataforma XPECTRO FM señala que Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, habría acumulado propiedades y recursos de origen dudoso durante sus 25 años al frente del gremio.

De acuerdo con los documentos citados por el medio, el dirigente sindical —quien mantiene desde el 1 de octubre un paro de labores que mantiene cerradas más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad— habría adquirido al menos seis inmuebles entre 2012 y 2025, cinco de ellos en San Luis Potosí y uno en Playa del Carmen, con un valor estimado de más de 70 millones de pesos, aunque sólo declaró 13 millones ante las autoridades fiscales.

Según XPECTRO FM, los registros del Registro Público de la Propiedad y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelan inconsistencias en las operaciones, entre ellas posible subvaluación de bienes, pagos en efectivo, uso de las mismas notarías y simulaciones de compraventa, lo que podría constituir presunta evasión fiscal.

El medio reporta además que Zayún sería propietario de un local comercial en la calle Damián Carmona, en San Luis Potosí, con licencia de vinatería pero que opera como joyería, así como de dos lotes en el fraccionamiento Villa Magna adquiridos en enero de 2025, presuntamente con recursos no declarados.

La investigación también señala presuntas irregularidades en el manejo del deportivo del sindicato, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde supuestamente se renta un salón de eventos a particulares sin registrar los ingresos ante el SAT ni ante la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con testimonios citados por XPECTRO FM, los cobros por renta se realizan exclusivamente en efectivo, a nombre del “Centro Deportivo y Social Monte de Piedad”, sin que exista claridad sobre el destino de esos recursos.

El reportaje advierte que parte de los fondos en efectivo manejados por Zayún provendrían de esas operaciones, además de las cuotas sindicales descontadas a los trabajadores, cuya administración ha sido cuestionada por agremiados.

