logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Acusan enriquecimiento irregular de líder sindical del Monte de Piedad

Investigación de Xpectro FM vincula al líder sindical del Monte de Piedad con presunto enriquecimiento irregular con propiedades y negocios en SLP

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 11:34 a.m.
A
Acusan enriquecimiento irregular de líder sindical del Monte de Piedad

Una investigación publicada por la plataforma XPECTRO FM señala que Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, habría acumulado propiedades y recursos de origen dudoso durante sus 25 años al frente del gremio.

De acuerdo con los documentos citados por el medio, el dirigente sindical —quien mantiene desde el 1 de octubre un paro de labores que mantiene cerradas más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad— habría adquirido al menos seis inmuebles entre 2012 y 2025, cinco de ellos en San Luis Potosí y uno en Playa del Carmen, con un valor estimado de más de 70 millones de pesos, aunque sólo declaró 13 millones ante las autoridades fiscales.

Según XPECTRO FM, los registros del Registro Público de la Propiedad y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelan inconsistencias en las operaciones, entre ellas posible subvaluación de bienes, pagos en efectivo, uso de las mismas notarías y simulaciones de compraventa, lo que podría constituir presunta evasión fiscal.

El medio reporta además que Zayún sería propietario de un local comercial en la calle Damián Carmona, en San Luis Potosí, con licencia de vinatería pero que opera como joyería, así como de dos lotes en el fraccionamiento Villa Magna adquiridos en enero de 2025, presuntamente con recursos no declarados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La investigación también señala presuntas irregularidades en el manejo del deportivo del sindicato, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde supuestamente se renta un salón de eventos a particulares sin registrar los ingresos ante el SAT ni ante la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con testimonios citados por XPECTRO FM, los cobros por renta se realizan exclusivamente en efectivo, a nombre del “Centro Deportivo y Social Monte de Piedad”, sin que exista claridad sobre el destino de esos recursos.

El reportaje advierte que parte de los fondos en efectivo manejados por Zayún provendrían de esas operaciones, además de las cuotas sindicales descontadas a los trabajadores, cuya administración ha sido cuestionada por agremiados.

TE PUEDE INTERESAR: Monte de Piedad, a huelga

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asesino del edil Carlos Manzo podría ser menor de edad: Fiscal
Asesino del edil Carlos Manzo podría ser menor de edad: Fiscal

Asesino del edil Carlos Manzo podría ser menor de edad: Fiscal

SLP

El Universal

Acusan enriquecimiento irregular de líder sindical del Monte de Piedad
Acusan enriquecimiento irregular de líder sindical del Monte de Piedad

Acusan enriquecimiento irregular de líder sindical del Monte de Piedad

SLP

Redacción

Investigación de Xpectro FM vincula al líder sindical del Monte de Piedad con presunto enriquecimiento irregular con propiedades y negocios en SLP

Aumentó en 80% migración permanente en sexenio de AMLO
Aumentó en 80% migración permanente en sexenio de AMLO

Aumentó en 80% migración permanente en sexenio de AMLO

SLP

El Universal

Lo que se sabe hasta el momento del asesinato del alcalde de Uruapan
Lo que se sabe hasta el momento del asesinato del alcalde de Uruapan

Lo que se sabe hasta el momento del asesinato del alcalde de Uruapan

SLP

El Universal

Carlos Manzo, edil independiente de Uruapan, fue asesinado tras inaugurar el Festival de las Velas