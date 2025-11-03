Suman 23 muertos por incendio en Waldo's de Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de 23 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en un incendio de este fin de semana en una tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía estatal está haciendo las investigaciones, además que el gobierno federal está apoyando.

"Lamentamos los fallecimientos, estuvimos en contacto desde primera hora con el gobernador Durazo", dijo la Presidenta.

"El gobierno federal está apoyando y estamos dándole seguimiento", añadió.

La tarde del sábado 1 de noviembre se registró una explosión en una tienda de la cadena Waldo's, lo que provocó un incendio en el interior del establecimiento con un saldo de más de 10 personas heridas, 23 fallecidas, entre ellas cuatro menores.