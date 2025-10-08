logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aeropuerto capitalino firma convenio para reforzar seguridad

Acciones coordinadas para garantizar un entorno seguro en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Por El Universal

Octubre 08, 2025 02:24 p.m.
A
Aeropuerto capitalino firma convenio para reforzar seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para emprender acciones coordinadas con el fin de incrementar la seguridad en la terminal aérea capitalina.

Como parte del acuerdo se compartirán videos, imágenes, datos e información de personas o vehículos de grupos delictivos, útiles para identificar, seguir, ubicar y detener a personas que aprovechan las áreas de libre tránsito del aeropuerto para ubicar a posibles víctimas.

También se dará seguimiento a hechos constitutivos de delitos al interior o en inmediaciones de las terminales aéreas del aeropuerto, en otros puntos de la Ciudad de México o entidades federativas aledañas, siempre y cuando se encuentren relacionados con hechos o actos constitutivos de delitos vinculados al aeropuerto.

Asimismo, se le dará seguimiento a personas y/o vehículos que realicen posibles conductas delictivas, relacionadas con las actividades operativas y de los servicios que se ofrecen o estén vinculadas con el aeropuerto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Convenio de Concertación fue suscrito por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, y el almirante Juan José Padilla Olmos, director general de AICM.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aeropuerto capitalino firma convenio para reforzar seguridad
Aeropuerto capitalino firma convenio para reforzar seguridad

Aeropuerto capitalino firma convenio para reforzar seguridad

SLP

El Universal

Acciones coordinadas para garantizar un entorno seguro en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos
Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos

SLP

El Universal

Eduardo Clark destaca mejoras en entrega de medicamentos oncológicos y reducción de retrasos con empresas.

Acusan a Semarnat de incumplir amparo de eliminación de plásticos
Acusan a Semarnat de incumplir amparo de eliminación de plásticos

Acusan a Semarnat de incumplir amparo de eliminación de plásticos

SLP

El Universal

Semarnat y legisladores en el ojo de la controversia por incumplimiento de amparo que prohíbe plásticos de un solo uso en México.

Sheinbaum se reunirá con integrantes del Foro Económico Mundial
Sheinbaum se reunirá con integrantes del Foro Económico Mundial

Sheinbaum se reunirá con integrantes del Foro Económico Mundial

SLP

El Universal

Inversionistas extranjeros provenientes de 10 países se informan sobre la estrategia del gobierno mexicano y las oportunidades de inversión en México