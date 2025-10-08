Aeropuerto capitalino firma convenio para reforzar seguridad
Acciones coordinadas para garantizar un entorno seguro en el Aeropuerto de la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para emprender acciones coordinadas con el fin de incrementar la seguridad en la terminal aérea capitalina.
Como parte del acuerdo se compartirán videos, imágenes, datos e información de personas o vehículos de grupos delictivos, útiles para identificar, seguir, ubicar y detener a personas que aprovechan las áreas de libre tránsito del aeropuerto para ubicar a posibles víctimas.
También se dará seguimiento a hechos constitutivos de delitos al interior o en inmediaciones de las terminales aéreas del aeropuerto, en otros puntos de la Ciudad de México o entidades federativas aledañas, siempre y cuando se encuentren relacionados con hechos o actos constitutivos de delitos vinculados al aeropuerto.
Asimismo, se le dará seguimiento a personas y/o vehículos que realicen posibles conductas delictivas, relacionadas con las actividades operativas y de los servicios que se ofrecen o estén vinculadas con el aeropuerto.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Convenio de Concertación fue suscrito por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, y el almirante Juan José Padilla Olmos, director general de AICM.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Aeropuerto capitalino firma convenio para reforzar seguridad
El Universal
Acciones coordinadas para garantizar un entorno seguro en el Aeropuerto de la Ciudad de México
Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos
El Universal
Eduardo Clark destaca mejoras en entrega de medicamentos oncológicos y reducción de retrasos con empresas.
Acusan a Semarnat de incumplir amparo de eliminación de plásticos
El Universal
Semarnat y legisladores en el ojo de la controversia por incumplimiento de amparo que prohíbe plásticos de un solo uso en México.