AIFA cierra temporalmente gaza de incorporación en Circuito Exterior
El cierre temporal afectará la circulación nocturna del 19 y 20 de mayo, de 22:00 a 04:00 horas.
ZUMPANGO, Méx., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que habrá cierre temporal a la circulación el 19 y 20 de mayo, en la gaza de incorporación al Circuito Exterior Mexiquense.
Acciones de la autoridad
Lo anterior, debido a trabajos de mantenimiento y reencarpetamiento de la cinta asfáltica, lo que está programado para realizarse en un horario de 10:00 de la noche a 04:00 de la mañana.
Detalles confirmados
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El AIFA dio a conocer que el cierre será temporal sobre la gaza de incorporación a la vialidad de cuota, con dirección a Zumpango y la autopista México-Querétaro.
"Se recomienda a las y los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas", indicó en sus redes sociales el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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