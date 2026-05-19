Jorge Álvarez Máynez destapa aspirantes de MC en Sinaloa

Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que por la situación de crisis en la seguridad, en la economía y los escándalos políticos en Sinaloa, los perfiles para la competencia electoral, son Juan Pablo Castañón Castañón, Bosco de la Vega y Sergio Esquer Peiró.

Perfiles ciudadanos para la gubernatura de Sinaloa

Consideró que, por las características que se tienen en esta entidad, en estos momentos de turbulencia por acusaciones de Estados Unidos, al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más, se requiere de perfiles ciudadanos con trayectoria e imagen que vengan a contribuir en un nuevo modelo político.

Al presidir una reunión con los nuevos cuadros directivos estatales del movimiento naranja, encabezados por el exlíder de los agricultores, Sergio Esquer Peiró, consideró que falta una convocatoria de llamada al diálogo y la reconstrucción del tejido social y de la pacificación en Sinaloa.

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Acusaciones internacionales y respuesta del gobierno

Jorge Álvarez Máynez indicó que en esta colocación de muros contra los vicios, la ilegalidad y los financiamientos electorales que se han normalizado por la delincuencia organizada, se requiere de figuras públicas limpias, como son los casos de Bosco de la Vega, Castañón Castañón y el propio Esquer Peiró.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano externó que en el caso de Rocha Moya, el senador, Enrique Inzunza y del alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez y otro siete implicados en acusaciones en la Unión Americana, el gobierno de México, en lugar de pedir pruebas debió haberlos citado a declarar sobre las imputaciones.

Citó que no es casualidad lo que se vive, cuando se tienen antecedentes de los excesos cometidos por la clase política en esta entidad, donde tres alcaldes del mismo partido del gobernador en el poder, fueron destituidos y se les fincó acciones legales, por lo que ahora, los escándalos de investigaciones en su contra son de carácter internacional.

Álvarez Máynez dijo que Sinaloa, no solo vive una crisis de impunidad por las acusaciones graves contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios más, sino de violencia y económica.

Previo al encuentro con los actores políticos estatales, en una entrevista radiofónica externó que, ante las solicitudes de detenciones y extradiciones, de un gobernador, un alcalde, un Senador y otros funcionarios por parte de los Estados Unidos, esto significa que México no hace su trabajo interno y privilegia la impunidad.

Indicó que ante los hechos que se viven en esta entidad, se requiere una verdadera pacificación en todos sus ámbitos, para reducir la violencia que azota varios municipios, con graves impactos en la economía.

Álvarez Máynez externó que es grave que se normalice la intromisión de los grupos delictivos en los procesos electorales, ya que el caso de Sinaloa no es un hecho aislado, se conoce que puede haber más casos, por lo que el gobierno debe actuar e investigar las actuaciones de los gobernantes.