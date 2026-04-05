AIFA vive mala racha internacional

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) atraviesa su peor racha internacional en vísperas del Mundial, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la Ciudad de México.

El Felipe Ángeles cumplió cuatro años de su inauguración el 21 de marzo y forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano que —junto con los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y de Toluca (AIT)— busca ampliar la capacidad en el Valle de México y soportar el aumento de operaciones.

El gobierno calcula el arribo de 5.5 millones de visitantes adicionales por los 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara, Jalisco, y cuatro en Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, el Felipe Ángeles atendió a 23 mil 443 usuarios en vuelos desde y hacia otros países durante febrero, una disminución de 19.6% con relación al mismo periodo de 2025, y lleva 11 meses consecutivos en números rojos.

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En cambio, el AICM transportó 1.3 millones de pasajeros internacionales en febrero, 8% más, y fue la mayor alza desde marzo de 2024; mientras que el AIT movió 2 mil 618 viajeros y significó una aceleración de 33%, de acuerdo con la información disponibles en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Entre 58 terminales aéreas del país con tráfico internacional, el AIFA, localizado en Santa Lucía, Estado de México, se colocó en la posición 17 en febrero, lista que encabeza Cancún, Quintana Roo.

Los vuelos desde y hacia otros países sólo representan 4.5% del tráfico total en el Felipe Ángeles, dado que 95.5% corresponde a operaciones nacionales, mediante las cuales transportó 491 mil 952 pasajeros en febrero y se ubicó como el sexto aeropuerto con mayor movimiento en el ranking que lidera el AICM.