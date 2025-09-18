logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Se entregó a Quintero por seguridad nacional: Sheinbaum a Bondi

"Ya se habló mucho de eso, ya se explicó", atajó la presidenta

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 11:02 a.m.
A
Pam Bondi/Archivo

Pam Bondi/Archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que por motivos de seguridad nacional se realizó la entrega de Rafael Caro Quintero, quien fue un narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena.
"Ya se habló mucho de eso, ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de este importante número de personas de la delincuencia organizada y también había una petición de la Fiscalía de Estados Unidos.
"La decisión se toma aquí en el Consejo de Seguridad por seguridad nacional", añadió, durante su conferencia matutina de este 18 de septiembre en Palacio Nacional, que de parte de Estados Unidos hay peticiones de extradición de otros delincuentes, pero no reveló nombres.
La Fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que la entrega de Camarena fue por órdenes del presidente Donald Trump.
"En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México", afirmó. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se entregó a Quintero por seguridad nacional: Sheinbaum a Bondi
Se entregó a Quintero por seguridad nacional: Sheinbaum a Bondi

Se entregó a Quintero por seguridad nacional: Sheinbaum a Bondi

SLP

El Universal

"Ya se habló mucho de eso, ya se explicó", atajó la presidenta

Le detectan cáncer de piel a Bolsonaro
Le detectan cáncer de piel a Bolsonaro

Le detectan cáncer de piel a Bolsonaro

SLP

AP

Revés a Javier Milei al tumbar vetos
Revés a Javier Milei al tumbar vetos

Revés a Javier Milei al tumbar vetos

SLP

AP

Reciben a Trump con protestas y arrestos
Reciben a Trump con protestas y arrestos

Reciben a Trump con protestas y arrestos

SLP

AP

El presidente de Estados Unidos comienza una visita de Estado de dos días a Reino Unido