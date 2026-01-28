Alejandro Gertz Manero se capacita como embajador en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Gertz Manero inició actividades en México como embajador en el Reino Unido, tras haber sido ratificado el lunes por la Comisión Permanente del Congreso.

El embajador Gertz Manero tuvo un encuentro con el director general del Instituto Matías Romero, Juan José Bremer, relacionado con el curso de formación y capacitación para el personal diplomático.

En días pasados, la embajada de México en Reino Unido dio la bienvenida a Alejandro Gertz Manero como embajador.

La representación diplomática mexicana se congratuló por la ratificación del embajador, en sustitución de José González Blanco.

"Nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de México en Reino Unido", expresó la sección consular.