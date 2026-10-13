PRI y PAN en pláticas para alianza electoral rumbo a 2027:
El dirigente nacional del PRI busca construir una alianza con el PAN para disputar 17 gubernaturas en 2027.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que dicho partido político mantiene conversaciones con el PAN y con dirigencias de fuerzas políticas locales con el fin de construir una alianza, la cual deje competir en mejores condiciones contra Morena.
Alianza PRI-PAN rumbo a 2027
En entrevista, comentó que la oposición puede disputar las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 e hizo hincapié en que una de las prioridades será impedir que Movimiento de Regeneración Nacional conserve la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Además, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a vigilar el proceso electoral 2026-2027 y evitar intentos de intervención de autoridades estatales en la organización de los comicios.
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Divisiones en Morena y oportunidades para la oposición
Moreno aseguró que las divisiones entre Morena, el PT y el PVEM pueden abrir oportunidades para la oposición. Como ejemplos, mencionó Zacatecas y la Ciudad de México, donde consideró que una candidatura competitiva, la unidad partidista y el trabajo territorial pueden modificar el panorama electoral.
Por otra parte, acusó a morenistas de presuntos actos de corrupción y posibles nexos con el crimen organizado, y exigió que las investigaciones acerca de los señalamientos lleguen hasta sus últimas consecuencias.
En sus declaraciones a los medios de comunicación, el líder priista aseveró que existen señalamientos relacionados con el huachicol fiscal, obras del Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como permisos otorgados a casinos.
Sostuvo que las autoridades deben investigar las presuntas irregularidades y cuestionó que no haya avances suficientes para esclarecer estos casos.
Dijo que el empresario Amílcar Olán y "Andy" López Beltrán aparecen señalados en denuncias y reportes periodísticos.
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