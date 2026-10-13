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Televisa y Fintech acuerdan comprar AT&T México

La operación requiere autorización regulatoria y se espera concluir en el primer trimestre de 2027.

Por EFE

Octubre 13, 2026 08:14 p.m.
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Televisa y Fintech acuerdan comprar AT&T México
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      Ciudad de México, 13 oct (EFE).- La estadounidense AT&T acordó vender por 2.000 millones de dólares su negocio de telefonía móvil en México a un consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings, en una operación que marca su salida del mercado mexicano tras más de una década de inversiones y el regreso del gigante de medios a la operación directa de servicios celulares.

      Detalles de la operación y financiamiento

      Televisa precisó este martes, en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, que cada socio tendrá el 50 % del consorcio comprador y que la adquisición se financiará mediante efectivo y deuda garantizada.

      AT&T señaló que el precio se pagará en efectivo al cierre, sujeto a ajustes, además de beneficios contractuales y contingentes, sin detallar sus importes.

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      La transacción deberá obtener las autorizaciones regulatorias mexicanas y se prevé que concluya en el primer trimestre de 2027.

      Cifras y contexto financiero

      Según las cifras comunicadas por Televisa, AT&T México tenía unos 24.7 millones de suscriptores al cierre de 2025 y registró ingresos de 85,400 millones de pesos (4.744,4 millones de dólares) y una utilidad de operación de 1,400 millones de pesos (77.8 millones de dólares).

      Televisa indicó que reflejará su participación como una inversión en un negocio conjunto, sin incorporar directamente la totalidad de los ingresos y gastos de la operadora a sus cuentas consolidadas.

      Por su parte, AT&T justificó la venta por su estrategia de concentrar recursos en Estados Unidos, donde pretende ampliar sus redes de fibra óptica y telefonía de quinta generación (5G).

      La compañía estadounidense destacó la experiencia de Televisa en internet fijo y la capacidad financiera y conocimientos del mercado móvil mexicano que aporta Fintech Holdings.

      La operación reconfiguraría la competencia frente a Telcel, de América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, que domina la telefonía celular mexicana, y se sumaría a los servicios de internet, televisión de pago y telefonía que Televisa comercializa mediante sus negocios de cable.

      Además, Fintech, vinculada al inversionista David Martínez, participó en una ampliación de capital de Televisa anunciada en junio, tras la cual estaba previsto que alcanzara una participación directa e indirecta del 22.3 % una vez convertidos los títulos suscritos.

      AT&T entró en México entre 2014 y 2015 con las adquisiciones de Iusacell y Nextel.

      Antes, Televisa había sido accionista de Iusacell, una participación de la que salió precisamente para permitir su venta al grupo estadounidense.

      En 2024, Televisa adquirió también la participación de AT&T en Sky México y pasó a controlar el 100 % de esa empresa de televisión de pago.

      Las compañías no detallaron posibles cambios en las tarifas ni en la marca de AT&T México.

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