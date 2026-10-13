Bloqueos y marcha complican vialidad este martes

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La capital potosina enfrenta un martes complicado para la movilidad. A los cierres por las protestas de trabajadores del sector Salud en la glorieta González Bocanegra y en Cuauhtémoc, a la altura de Terrazas, se sumará por la tarde una marcha de sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo recorrido abarcará desde la carretera 57 hasta calles del Centro Histórico.

Desde esta mañana, las calles aledañas a la glorieta González Bocanegra presentan una elevada carga vehicular por el bloqueo de trabajadores del Hospital Central.

El operativo vial desplegado ha resultado insuficiente para evitar la saturación en las vías por las que se desvía la circulación.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal confirmó que los plantones continúan este martes 13 de octubre, tanto en las inmediaciones de la glorieta como en avenida Cuauhtémoc y Terrazas, donde permanece la manifestación de trabajadores sindicalizados del IMSS.

Como alternativas, la corporación recomendó utilizar avenida Pintores, avenida Arboledas, Niño Artillero y Fray José de Arlegui.

Marcha atravesará la ciudad por la tarde

Para las 15:00 horas, trabajadores del IMSS convocaron a reunirse a un costado de Plaza Sendero, frente al Hospital General de Zona número 50. La movilización podría generar nuevas interrupciones a la circulación durante su paso.

De acuerdo con la convocatoria de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el contingente avanzará por la lateral de carretera 57 hacia el Distribuidor Juárez y continuará por avenida Universidad hasta la Alameda.

El recorrido seguirá por Manuel José Othón, las inmediaciones del Templo del Carmen y San Juan de Dios, para incorporarse a Álvaro Obregón y Reforma. Después pasará por Venustiano Carranza, Tomasa Esteves y Cuauhtémoc.

En la Delegación Estatal del IMSS se prevé una parada de cinco a diez minutos, antes de continuar hasta el recinto sindical, donde terminará la marcha. La convocatoria no precisa una hora de conclusión.

Así, a los problemas de circulación que ya se registran por la mañana se añadirán posibles afectaciones durante la tarde en los accesos desde carretera 57, el Centro Histórico y Cuauhtémoc.