E. Galindo reprocha revelación del IFSE

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos cuestionó que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) diera a conocer observaciones por 450 millones de pesos a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento capitalino sin haberle notificado oficialmente los resultados.

Galindo cuestiona difusión prematura de observaciones

El monto es el más alto entre los entes auditados y corresponde principalmente a inconsistencias detectadas en obras de pavimentación.

Galindo Ceballos consideró que el organismo fiscalizador se adelantó al hacer públicas las observaciones cuando todavía no están firmes y el Ayuntamiento no ha recibido la notificación formal para solventar.

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Cuestionó que se recurriera a un boletín en lugar de seguir los procedimientos administrativos y planteó que la difusión de los resultados podría confundir a la opinión pública.

Respuesta oficial y respaldo en auditorías federales

El edil reconoció que por el tamaño de su presupuesto, la capital concentra un mayor número de observaciones; sin embargo, aseguró que su administración cuenta con documentación para responder a los señalamientos.

Sostuvo que esperará las notificaciones oficiales antes de presentar aclaraciones y dijo no estar preocupado por los resultados, pese a que las revisiones del IFSE detectaron deficiencias en el grosor, la calidad de los materiales y las especificaciones contratadas en algunas vialidades.

Como respaldo, Galindo afirmó que el Ayuntamiento obtuvo cero observaciones en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluida una revisión forense correspondiente a 2023.