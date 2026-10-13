Marcha IMSS: Sindicalizados se movilizan en la capital (fotos y video)

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La marcha anunciada por el sindicato de trabajadores del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí para este martes, inició avanzando por el bulevar San Luis (carretera 57) para concluir hasta sus oficinas centrales en avenida Cuauhtémoc, lo que implica una considerable interrupción vial en la capital este martes.

La marcha forma parte de las protestas laborales del personal adherido al sector Salud en la entidad, mismos que desde ayer mantienen un plantón en las oficinas de Cuauhtémoc, en el barrio de Tequisquiapan y en la glorieta Francisco González Bocanegra, en avenida Venustiano Carranza.

La marcha salió de Plaza Sendero cerca de las 15:10 horas donde se reunieron unas 200 personas.

Según la ruta prevista, avanzan por la lateral de la vía 57 hasta el distribuidor vial "Benito Juárez"; seguirán por avenida Universidad hacia calles del Centro Histórico; después saldrán por Venustiano Carranza hacia Cuauhtémoc, pasando por la delegación estatal del IMSS y luego hacia su sede sindical.

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EL RECORRIDO COMPLETO:

#Vialidad #SLP Sindicalizados del IMSS avanzan por carretera 57 - Se dirigen al centro de la capital, donde otros plantones afectan la vialidad este martes / Más información: ?? https://t.co/NFtm5EByVi https://t.co/a7LWZUeK4E — Pulso Online (@pulso_mx) October 13, 2026

¿Qué piden las y los trabajadores del IMSS?

El personal del IMSS exige mejores condiciones laborales, salarios dignos, jubilaciones adecuadas y abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos. La movilización se suma a las inconformidades que enfrenta el sector a nivel nacional.

La participación de personal de distintas unidades médicas muestra que la inconformidad no se limita a un solo centro de trabajo, sino que involucra a diferentes sectores del Instituto en San Luis Potosí.

Los trabajadores solicitaron a las autoridades estatales y nacionales una respuesta pronta a los señalamientos relacionados con sus condiciones laborales, las prestaciones y las necesidades que enfrentan para desarrollar sus actividades.

A nivel nacional, una de las inconformidades recientes gira en torno al incremento salarial acordado para el personal del IMSS.

La propuesta contempla un aumento global de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. De acuerdo con la información difundida por el Instituto, la aceptación de este incremento sería sometida a consulta entre los trabajadores el 14 de octubre.

#Entérate | ¿Qué piden las y los trabajadores del IMSS? - Esta tarde marchan de la 57 hacia el centro de #SLP Toda la información: ?? https://t.co/NFtm5EByVi https://t.co/t1fzNQii6j — Pulso Online (@pulso_mx) October 13, 2026

A estas demandas se suman los reclamos sobre jubilaciones, cobertura de personal y disponibilidad de medicamentos e insumos.

Los manifestantes señalaron que su movimiento busca que las autoridades atiendan las necesidades del personal y las condiciones en las que se brinda el servicio médico. También pidieron comprensión a la ciudadanía por las afectaciones.

Con información de Samuel Moreno/Pulso