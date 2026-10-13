Marcha IMSS: Sindicalizados se movilizan en la capital (fotos y video)
Se dirigieron de la carretera 57 al centro de la ciudad, donde otros plantones afectan la vialidad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La marcha anunciada por el sindicato de trabajadores del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí para este martes, inició avanzando por el bulevar San Luis (carretera 57) para concluir hasta sus oficinas centrales en avenida Cuauhtémoc, lo que implica una considerable interrupción vial en la capital este martes.
La marcha forma parte de las protestas laborales del personal adherido al sector Salud en la entidad, mismos que desde ayer mantienen un plantón en las oficinas de Cuauhtémoc, en el barrio de Tequisquiapan y en la glorieta Francisco González Bocanegra, en avenida Venustiano Carranza.
La marcha salió de Plaza Sendero cerca de las 15:10 horas donde se reunieron unas 200 personas.
Según la ruta prevista, avanzan por la lateral de la vía 57 hasta el distribuidor vial "Benito Juárez"; seguirán por avenida Universidad hacia calles del Centro Histórico; después saldrán por Venustiano Carranza hacia Cuauhtémoc, pasando por la delegación estatal del IMSS y luego hacia su sede sindical.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
EL RECORRIDO COMPLETO:
¿Qué piden las y los trabajadores del IMSS?
El personal del IMSS exige mejores condiciones laborales, salarios dignos, jubilaciones adecuadas y abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos. La movilización se suma a las inconformidades que enfrenta el sector a nivel nacional.
La participación de personal de distintas unidades médicas muestra que la inconformidad no se limita a un solo centro de trabajo, sino que involucra a diferentes sectores del Instituto en San Luis Potosí.
Los trabajadores solicitaron a las autoridades estatales y nacionales una respuesta pronta a los señalamientos relacionados con sus condiciones laborales, las prestaciones y las necesidades que enfrentan para desarrollar sus actividades.
A nivel nacional, una de las inconformidades recientes gira en torno al incremento salarial acordado para el personal del IMSS.
La propuesta contempla un aumento global de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. De acuerdo con la información difundida por el Instituto, la aceptación de este incremento sería sometida a consulta entre los trabajadores el 14 de octubre.
A estas demandas se suman los reclamos sobre jubilaciones, cobertura de personal y disponibilidad de medicamentos e insumos.
Los manifestantes señalaron que su movimiento busca que las autoridades atiendan las necesidades del personal y las condiciones en las que se brinda el servicio médico. También pidieron comprensión a la ciudadanía por las afectaciones.
Con información de Samuel Moreno/Pulso
Bloqueos y marcha complican vialidad este martes
Una movilización del IMSS recorrerá la ciudad, desde carretera 57 hasta Cuauhtémoc
no te pierdas estas noticias
Marcha IMSS: Sindicalizados se movilizan en la capital (fotos y video)
Iván Edmundo Rodríguez
Se dirigieron de la carretera 57 al centro de la ciudad, donde otros plantones afectan la vialidad
Tras choque de acusaciones, Galindo lanza reto a Gámez (video)
Rolando Morales
El edil cuestionó la autoridad moral del diputados del PVEM para promover investigaciones
Quiere Gámez Macías juicio político contra Galindo
Ana Paula Vázquez
Dijo que solicitará una auditoría a la nómina y las contrataciones del Ayuntamiento