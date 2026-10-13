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Que gobierno salde deuda al Interapas: PAN

Señala el comité estatal del partido que existen saldos atrasados en la Arena Potosí, el Centro de Negocios y el C5

Por Samuel Moreno

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Que gobierno salde deuda al Interapas: PAN
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      El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al Gobierno de San Luis Potosí liquidar un adeudo de aproximadamente 278 millones de pesos con Interapas y destinar recursos a infraestructura hídrica, al considerar que la crisis de abastecimiento en la zona metropolitana no puede recaer únicamente en los organismos operadores municipales.

      PAN exige pago de adeudo y recursos para infraestructura hídrica

      Enrique Dahud, representante interino del Comité Directivo Estatal del PAN, señaló que entre los pendientes de pago se encuentran servicios prestados a instalaciones como la Arena Potosí, el Centro de Negocios Potosí y el C5, además de diversas dependencias estatales. Sostuvo que la falta de ingresos compromete la capacidad financiera de Interapas para mantener el suministro de agua.

      El panista también cuestionó los avances de los compromisos que, aseguró, asumió el Gobierno estatal desde junio de 2022 para atender el problema hídrico. Añadió que la recuperación de la presa El Peaje no basta para resolver el desabasto y planteó la necesidad de invertir en distribución, mantenimiento de la red y reparación de fugas.

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      Diputado federal impulsa recursos para obras hídricas

      Por su parte, el diputado federal David Azuara anunció que el Acción Nacional insistirá en gestionar recursos del presupuesto federal para obras de abastecimiento en San Luis Potosí, particularmente ante las fallas relacionadas con la presa El Realito. El legislador federal también adelantó que presentarán reservas presupuestales para buscar financiamiento para infraestructura como un acuaférico.

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