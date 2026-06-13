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Conagua alerta lluvias intensas en San Luis Potosí

Se prevén lluvias fuertes y muy fuertes en varios estados, con riesgo de inundaciones y deslaves.

Por El Universal

Junio 13, 2026 05:36 p.m.
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Conagua alerta lluvias intensas en San Luis Potosí
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Para este sábado 13 de junio, se esperan lluvias fuertes en aproximadamente medio territorio nacional, que podrían desencadenar inundaciones, deslaves y oleaje elevado, de acuerdo con organismos públicos.

      Conagua alerta lluvias intensas México

      La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtieron sobre el ingreso del área de baja presión en el oeste del Golfo mexicano.

      Nayarit (sur)

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      Jalisco (norte, centro y oeste)

      Tamaulipas (sur)

      San Luis Potosí (este)

      Puebla (norte, este y sureste)

      Veracruz (norte y centro)

      Chiapas (este)

      Lluvias muy fuertes, de 50 a 70 mm en:

      Sonora (este y sureste)

      Chihuahua (oeste y suroeste)

      Durango (noroeste y sur)

      Sinaloa (noreste y sur)

      Michoacán (noroeste)

      Hidalgo (norte y este)

      Oaxaca (norte)

      Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm en

      Nuevo León (este y sur)

      Zacatecas (sur y suroeste)

      Aguascalientes (oeste)

      Colima

      Guanajuato (sur y suroeste)

      Querétaro (norte y sur)

      Estado de México (norte, centro y este)

      Ciudad de México

      Tlaxcala

      Morelos (norte)

      Tabasco (sureste)

      Campeche (norte, este y suroeste)

      Yucatán (oeste)

      Quintana Roo (suroeste)

      Así como chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Guerrero.

      Recomendaciones ante lluvias, vientos y oleajes

      Conagua y el SMN advierten que las regiones con pronóstico de lluvias intensas podrían presentar deslaves, incrementos de agua en ríos y arroyos, con sus posteriores desbordamientos e inundaciones.

      Vientos y oleaje

      Así mismo, el Servicio Meteorológico alerta sobre rachas fuertes de viento de 50 a 70 km por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Mientras que para la costa y centro del país se esperan rachas de 60 a 30 km/h.

      Las autoridades alertan sobre caída de árboles y anuncios publicitarios por los vientos fuertes.

      En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo; con respecto a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevé lo mismo, junto con mar de fondo y corrientes de arrastre ocultas.

      Las autoridades recomiendan no atravesar calles inundadas, ríos o arroyos, ya sea a pie o en vehículos. Identificar rutas de evacuación a refugios temporales, salvaguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.

      Asimismo, sugieren asegurar techos de lámina; mantenerse alejados de árboles viejos, paredes inestables y cables eléctricos. En cuanto a las regiones costeras, respetar las señales de advertencia y, en caso de avisos sobre oleaje elevado y mar de fondo, no ingresar a nadar.

      Sigue al pendiente de la información e indicaciones de las autoridades correspondientes.

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