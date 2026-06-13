Confirma EU que abatió a líder del Tren de Aragua en Venezuela

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que las fuerzas militares de su país ejecutaron un ataque que acabó con la vida de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder máximo del Tren de Aragua.

Donald Trump confirma ataque contra Niño Guerrero en Venezuela

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump declaró: "Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra".

El mandatario añadió que la operación fue coordinada estrechamente con las autoridades venezolanas y que, como resultado, "los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar". Trump acompañó su anuncio con un video que muestra el impacto de un proyectil contra un edificio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del operativo militar en territorio venezolano

Según reportes, el ataque se produjo en Las Claritas, una zona minera del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, donde las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas mantenían un despliegue operativo desde días antes. Es la primera vez que una fuerza militar foránea actúa dentro del territorio venezolano.

Este operativo marca un hito geopolítico sin precedentes: un ataque militar directo de Estados Unidos dentro de territorio venezolano contra un objetivo específico en tierra firme.

Aunque Washington y Caracas presentaron la operación como un esfuerzo bilateral coordinado, la ejecución letal recayó exclusivamente en el Comando Sur estadounidense. Las fuerzas militares utilizaron capacidad cinética —mediante un bombardeo o ataque aéreo— para neutralizar definitivamente al blanco.

La intervención se llevó a cabo sin ningún intento de captura, detención o traslado del sospechoso. Tampoco mediaron órdenes judiciales, procesos penales previos ni solicitudes formales de extradición por parte del sistema de justicia de Estados Unidos.

En la práctica, la acción se ejecutó como un juicio sumario por vía militar. Al eludir los mecanismos del debido proceso internacional, este episodio sienta un precedente controversial al saltar directamente a la eliminación física sin contemplar el derecho a un juicio justo.

Impacto en la estructura criminal del Tren de Aragua

La eliminación de Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", asesta un golpe histórico a la cúpula del Tren de Aragua, la principal megabanda transnacional originaria de Venezuela.

El líder criminal de 42 años, convertido en objetivo prioritario para el gobierno de Donald Trump, tenía una recompensa estadounidense de 5 millones de dólares sobre su cabeza.

El criminal enfrentaba acusaciones por terrorismo y crimen organizado en Nueva York, además de múltiples órdenes de captura en Chile y Guerrero consolidó su poder absoluto desde la prisión venezolana de Tocorón. Transformó el penal en su feudo personal, equipado con lujos como discoteca, piscina y zoológico, financiados mediante la sistemática extorsión a otros reclusos.

Tras escapar del masivo operativo militar que desmanteló la cárcel en 2023, el capo se había atrincherado en el Arco Minero del Orinoco, operando redes de minería ilegal para sostener la estructura de la temida organización criminal.