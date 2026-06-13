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Edith Pérez se lanza contra titular de Segob

Rosa Icela Rodríguez anunció una investigación sobre recursos usados por madres buscadoras

Por Huasteca Hoy

Junio 13, 2026 04:39 p.m.
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Edith Pérez Rodríguez / Foto: Huasteca Hoy

Edith Pérez Rodríguez / Foto: Huasteca Hoy

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      CIUDAD VALLES.- La representante del colectivo 'Voz y Dignidad por los Nuestros', Edith Pérez Rodríguez criticó severamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

      "Ahorita la secretaria Rosa Icela (Rodríguez Velázquez)... qué estúpida mujer y lamento mucho que sea una mujer la que diga que 'con qué recursos se fueron las madres buscadoras a México (CDMX)', con los que hayan sido y quién les haya donado", reclamó.

      Pérez Rodríguez se refirió a la reciente declaración de la secretaria de Gobernación, quién dijo que se iba a investigar el presunto financiamiento que habrían utilizado las madres buscadoras de Jalisco para ir a protestar a la Ciudad de México recientemente, en un aparente intento de restar legitimación al movimiento.

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