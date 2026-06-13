Determinan cierre de puente en la Huasteca por daños (fotos)

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La Junta Estatal de Caminos (JEC) determinó restringir por completo el paso peatonal y vehicular por el puente de la Sagrada Familia, luego de que se detectaran afectaciones en el estribo y el alero, derivadas de deslaves que incrementan el riesgo.

Las condiciones del terreno, señaló la JEC, alimentadas por escurrimientos provenientes de la zona alta de Tanlajás, han impedido el ingreso de personal para realizar trabajos de intervención.

"Ante este escenario, se mantiene un cierre total del puente y se exhorta a evitar cualquier intento de cruce, además de utilizar rutas alternas mientras continúan las precipitaciones. Estas acciones reflejan el cambio que se vive y se siente en la atención a emergencias, al priorizar decisiones preventivas que buscan evitar riesgos mayores para las comunidades".

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El Gobierno del Estado informó que continuará con el monitoreo permanente de la zona y dará inicio a las acciones de rehabilitación en cuanto las condiciones climáticas lo permitan, reforzando el llamado a la colaboración ciudadana para atender las indicaciones oficiales y garantizar la seguridad de todas y todos.