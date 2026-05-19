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Alerta Ssa por brote de ébola en África

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Alerta Ssa por brote de ébola en África

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) emitió un Aviso Preventivo de Viaje por ébola para quienes visiten la República Democrática del Congo y Uganda, debido al brote activo que se registra en dichos lugares. El aviso emitido por las autoridades sanitarias mexicanas coincidió con la de Estados Unidos que también advirtió el riesgo de viajar a esos países, donde se han registrado alrededor de 390 casos sospechosos y al menos 100 fallecimientos causados por el brote.

"Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas", señaló la dependencia federal.

La Ssa refirió que "existe posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa". Sin embargo, refiere que existe un nivel bajo de riesgo a pesar de que no existe tratamiento o vacuna contra el ébola.

La Secretaría federal recomendó a quienes vayan a viajar a las zonas afectadas, identificar previamente los servicios médicos en su destino, seguir en todo momento las indicaciones emitidas por autoridades sanitarias nacionales e internacionales y de no ser necesario, evitar los viajes no esenciales a países y zonas con brotes activos.

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