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El clan de Guadalupe Taddei Zavala colocó "aliados" en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) del Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de que asumió como consejera presidenta en 2023, pues esa oficina es la encargada de palomear los perfiles de los candidatos que se convertirán en próximos consejeros estatales.

Personal del INE que fue despedido —y que pidió el anonimato por temor a represalias— describe a EL UNIVERSAL que con la llegada de Taddei Zavala se inició el desmantelamiento de la plantilla laboral de la Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación para infiltrar a personas cercanas a ella, quienes se encargaban de estudiar y analizar los perfiles de los candidatos a consejeros electorales locales y, posteriormente, remitir los expedientes al Consejo General para su votación.

De acuerdo con un testimonio, el modus operandi consistía en solicitar la renuncia por medio de amenazas a personal con cargos directivos y técnicos en la UTVOPL, así como a funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), para sustituirlos por personas vinculadas a Taddei Zavala, quienes —a su vez— extendían la red. "El propósito era (...) tener el poder de la información. Ellos tenían contacto directo con los enlaces de los OPLE y con la subdirección encargada de la designación de consejeros. Era meter a su gente para tener las fichas internas y poder ir moviendo las piezas de afuera", reveló.

Relató que a partir de la llegada de Taddei Zavala a la presidencia del INE comenzaron a intensificarse los despidos en la plantilla laboral y en los puestos de conducción de la unidad, y a su vez se acrecentó la incorporación de perfiles afines a la presidenta, quienes carecían de conocimientos en materia electoral, experiencia técnica y estudios de licenciatura.

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"Empezó a observarse una serie de solicitudes de renuncias por parte del instituto dirigidas a personas que llevaban años trabajando en la unidad. Algunas que habían obtenido sus plazas mediante concurso y contaban con experiencia y conocimientos especializados para desempeñar sus funciones. Fue una cascada", contó.

Afirmó que las solicitudes de renuncia a los trabajadores se suscitaban en medio de amenazas, "porque te colocaban el documento enfrente y te decían que era mejor firmarlo porque, de lo contrario, podrían presentarse retrasos en tus pagos".