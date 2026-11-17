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DURANGO, Dgo. Un jet privado se accidentó este martes 17 de noviembre durante las maniobras de despegue en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el plan de vuelo registraba a seis personas a bordo.

La aeronave, un Cessna 500 con matrícula XB-OIQ, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca. Cayó a unos 500 metros de la cabecera de la pista 03, según la agencia. Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad.

Infobae México reportó preliminarmente tres personas fallecidas y dos lesionadas, y señaló que a bordo viajaban integrantes de una familia. Por su parte, El Siglo de Durango informó de dos fallecidos, dos sobrevivientes y dos personas sin localizar en su primer reporte.

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El comunicado de la AFAC no precisó el saldo de víctimas.

El gobernador de Durango informó que esperaba el reporte de la autoridad aeronáutica para confirmar el saldo y esclarecer las causas del accidente.